Москва, 26 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Ближнем Подмосковье 26 августа может выпасть до 25 мм осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, вечером ливни, на юго-востоке местами с грозой. В центре Москвы выпадет 5−10 мм осадков, на юго-востоке города до 15−20, а в ближайшем юго-восточном Подмосковье местами и 20−25 мм осадков при месячной норме 77 мм», — рассказал он.

По словам метеоролога, воздух в Москве прогреется до 21 градуса тепла, в Подмосковье — до 22 градусов.