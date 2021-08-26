Москва, 26 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. При перенесении COVID-19 в легкой форме также может встречаться поражение центральной нервной системы. Об этом 26 августа рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19», — приводит ее слова РИА Новости.

Также инфекционист пояснила, что, если SARS-CoV-2 попадает в человеческий организм через нос, он может проникнуть в обонятельный нерв, а после этого — распространиться по клеткам центральной нервной системы.

«Другой путь проникновения — через гематоэнцефалический барьер — связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг», — указала Пшеничная.

При этом она добавила, что на работу головного мозга человека также влияет кислородное голодание, которое возникает тяжелых формах заболевания, микротромбозы и патологический ответ иммунной системы, способный индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, которая окружает нервные волокна.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Российский фонд прямой инвестиций со ссылкой на исследование аргентинских ученых сообщил, что способность антител, которые вырабатываются после вакцины «Спутник V», бороться с коронавирусной инфекцией со временем лишь усиливается.