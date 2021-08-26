Ульяновск, 26 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Ульяновске в рамках тожественной церемонии открытия левобережной развязки Президентского моста состоялось открытие памятника мостостроителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Памятник мостостроителям в Ульяновске

Проект монумента по увековечиванию памяти участников строительства моста через Волгу был представлен в начале 2020 года. Тогда отмечалось, что образ строится «на сочетании двух форм»: фигуры мостостроителя «на фоне горизонтальной стелы — имитации элемента мостового перехода».

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Скульптура установлена и открыта в рамках запуска второй очереди Президентского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Ульяновске открыли движение по левобережной развязке Президентского моста, обеспечив съезд в район Верхней Террасы. Развязка протяжённостью 2,6 км позволила разгрузить транспортные потоки.

Напомним, первая очередь Президентского моста через Волгу запущена в 2009 году, длина мостового перехода составляет 12,9 тыс. метров.