Чита, 26 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 26 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты уже 312 745 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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Завершили вакцинацию 273 312 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной).

За прошедшие сутки первую аппликацию инъекции получили 1278 жителей региона, завершена вакцинация у 3501 человека.

Как сообщало ИА REGNUM днём ранее первую прививку получили 1844 жителей региона, завершена вакцинация была у 3969 человек.

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