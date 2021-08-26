Саратов, 26 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Саратовской области подразделения Государственной инспекции по маломерным судам в 2021 году провели более 1,5 тыс. рейдов и патрулирований. С начала года выписано 1542 штрафа, 36 предписаний и более 100 устных предупреждений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

Рыбацкая лодка

Наиболее частыми нарушениями являются правила плавания и правила эксплуатации судов. За подобные пренебрежения требованиям предусмотрены штрафы. Так, при отсутствии бортовых номеров на судне предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. рублей, за управлением судном, не имеющим регистрацию или имеющим неисправности — штраф 15−20 тыс. рублей. Особое опасение вызывают рыбаки на резиновых лодках, в отношении которых проверяющие вынуждены ограничиваться лишь предупреждениями.

На водных объектах Саратовской области с начала этого года погибли 39 человек, также как в прошлом году, зарегистрировали 47 происшествий на воде (в 2020 году — 48).

Как сообщало ИА REGNUM, в реке Волга днем 18 августа между второй и третьей опорой автомобильного моста Саратов-Энгельс отдыхающими было обнаружено тело человека, которое извлекли прибывшие спасатели. Личность погибшей установили, ей оказалась 47-летняя жительница Волжского района Саратова.

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