Кызыл, 26 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в числе заболевших 46 женщин и 29 мужчин.

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Новые носители зарегистрированы в городах Кызыл и Ак-Довурак, в Эрзинском, Кызылском, Дзун-Хемчикском, Тандинском и других районах. Диагноз подтвердился у 18 детей в возрасте до 18 лет и четырёх пожилых людей старше 65 лет. Таким образом, всего с начала года в республике выявлено 9774 случаев инфицирования.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 519 больной, в тяжелом состоянии находится 154 человек, в средней степени тяжести — 365. Госпитализировано за сутки — 42. К аппарату ИВЛ подключен 20 больной», — добавили в минздраве.

Для лечения пациентов с коронавирусом оборудовано 855 коек. По состоянию на 26 августа более 60% из них заняты.