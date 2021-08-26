Уфа, 26 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Более 100 новых современных мастерских появятся в колледжах в Башкирии благодаря национальному финалу WorldSkills Russia. Об этом 26 августа сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на пленарном заседании «Эволюция компетенций в экономике развития».

WorldSkills

«Мир живет в эпоху четвертой промышленной революции. Когда мы считали, что в каждой промышленной революции главное — изменение технологий, постепенно этот дисбаланс начал увеличиться и достиг катастрофических размеров. По исследованиям мировых экспертов WorldSkills, этот дисбаланс в ближайшее время достигнет 1 млрд 400 тысяч человек. Вот столько человек, по сути, потратили годы на обучение, но на рынке стали не нужны. То есть вакансий много, а есть безработица. Это же огромные экономические последствия — до 6% ВВП», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Он сообщил, что правительство региона на протяжении длительного времени работает над этой проблемой.

«Когда мы имели возможность принять чемпионат, у нас было две цели — показать, что Башкортостан способен принять любое мероприятие на высочайшем уровне, и добавить нашим, башкортостанским, ребятам больше компетенций и навыков», — отметил премьер-министр.

Назаров заявил, что в республике будет переоснащено технологическое оборудование в колледжах, в которых появится свыше 100 новых мастерских.

«Мы расширим профессиональные навыки наших ребят. К примеру, благодаря WorldSkills в УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение) будут тысячи специалистов», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что финале WorldSkills Russia в Уфе принимают участие 1800 конкурсантов из 76 субъектов РФ. Состязания проходят по 51 компетенции в направления WorldSkills Russia Juniors и по 105 профессиональным компетенциям для студентов.