Владивосток, 26 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья 26 августа.

A-r-e-s Взятка

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В суде установлено, что с января 2016 года по октябрь 2017 года сотрудник таможни получил взятку от генерального директора коммерческой организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности.

Деньги он получал за неприменение в отношении грузов компании форм таможенного контроля, а также ускорение таких процедур и за общее покровительство и попустительство по службе в интересах взяткодателя.

Всего бывший таможенник получил более 34 млн рублей.

Подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в более 103 млн рублей.

Также суд лишил его специального звания «генерал-майор таможенной службы».

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области начальник отряда исправительной колонии №18 подозревается в получении взятки.