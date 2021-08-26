Москва, 26 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Повышение процента взыскания у коллекторов не связан с ответственностью заёмщиков, сообщила корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук Оксана Филачева.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Она прокомментировала данные статистики, по которым у российских коллекторов повысился процент взыскания.

«Но связано ли это с тем, что проблемные заемщики вдруг стали более ответственными и дисциплинированными? Скорее всего, нет. Причина изменившейся ситуации кроется в других факторах. Во-первых, процент взыскания повысился по обеспеченным кредитам. Опасаясь расстаться с залоговым имуществом, должники изыскивают средства для погашения долгов. Во-вторых, информатизация банковской и коллекторской деятельности упрощают поиск должников, делают привлечение их к ответственности более эффективным, что также отражается на проценте взыскания. Сейчас с помощью социальных сетей стало проще установить контакты должника и связаться с ним. В-третьих, свою роль сыграла и популяризация банкротства физических лиц, которая позволила многим проблемным должникам освобождаться от долгов после того, как с них взыскивается имеющееся имущество», — сказала Филачева.

Эксперт отметила, что по необеспеченным кредитам риски растут: ниже всего взыскания в сегменте кредитных карт.

«Но здесь мы видим вину самих банков: часто финансовые организации буквально навязывают кредитные карты всем подряд, причем в число их обладателей попадают и откровенно асоциальные элементы. Такой подход со стороны банков к кредитным картам связан с очень высокими процентами платежей: за счет дисциплинированных плательщиков кредитные организации покрывают те издержки, которые связаны с неоплатой долгов проблемными должниками. В любом случае выгода банков оказывается выше, чем потери от невозвращенных кредитов», — заявила Оксана Филачева.