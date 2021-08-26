Якутск, 26 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. На территориях опережающего развития Якутии работают 43 компании. Пять из них появились в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства республики.

Ольга Демиденко Обложка апрельского номера журнала «Дальний Восток — территория развития»

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Несколько проектов ТОР Якутии отстают от плана-графика реализации. Этот вопрос поручено взять на контроль правительству республики. Глава региона Айсен Николаев также констатировал необходимость усилить работу по созданию инфраструктуры территорий опережающего развития.

Инвесторы, вошедшие в ТОР уже вложили в экономику региона 66 млрд рублей. Всего ожидается 124 млрд рублей инвестиций. Также предполагается, что проекты компании на территориях опережающего развития позволят создать более 10 тыс. рабочих мест. Пока работу благодаря ТОРам получили 7 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления, расширяющие границы трёх территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке.