Москва, 26 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Расходы родителей на подготовку детей к школе в 2021 году выросли в российских мегаполисах в среднем на 20% по сравнению с тратами в прошлом году. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Больше остальных — в среднем 11 тыс. рублей — потратили на подготовку детей к школе жители Москвы и Омска. За ними следуют Новосибирск с 10,8 тыс. рублей, Казань и Самара (по 10,2 тыс. рублей).

В других российских мегаполисах покупка всего необходимого к школе обошлась родителям в 10 тыс. рублей или меньше.

Опрос проводился на портале SuperJob, в нём приняли участие 9 тыс. родителей из городов-миллионников.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что половина опрошенных родителей в России недовольны питанием своего ребёнка в школьной столовой.