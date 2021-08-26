Ульяновск, 26 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Ульяновске праздничные линейки 1 сентября пройдут на открытых площадках с учётом действующих ограничительных мер. Об этом сообщает администрация областного центра по итогам заседания штаба по развитию города.

Булатова Екатерина ИА REGNUM День знаний

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Заместитель главы Ульяновска Инна Митрофанова проинформировала, что 1 сентября проведение торжественных мероприятий в школах планируется в несколько потоков на открытом воздухе.

В мэрии также отмечают, что во всех школах провели генеральную уборку, усилен дезинфекционный режим, за каждым классом закреплён отдельный кабинет. Как и ранее будет проводиться термометрия, а уроки будут проходить по специально разработанному расписанию для минимизации контактов обучающихся.

Ранее власти заявили, что все ульяновские школы прошли проверки к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут 62 500 ульяновцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально выявлено 72 614 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них выздоровели 65 964 человека, умерли 2254 пациента.