Барнаул, 26 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае «президентскую» разовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 730 тысяч пенсионеров. Как сообщает пресс-служба правительства региона, деньги будут перечислены как работающим, так и не работающих, а также — военным пенсионерам и пенсионерам по линиям других ведомств.

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То обстоятельство, что для получения выплаты не надо собирать дополнительные документы, радует барнаульскую пенсионерку Нину Кочеткову, которая 30 лет отдала сфере образования.

«Сейчас дача, урожай. Это отнимает много времени. А так — оформила перевод пенсии и всех выплат на карту «Мир», теперь жду: обещают в сентябре перевести. Для меня 10 тысяч — сумма существенная. И своевременная», — отметила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости обеспечить единовременную выплату 10 тысяч рублей пенсионерам президент России Владимир Путин заявил на недавнем съезде «Единой России».

Всего на выплаты выделят 500 миллиардов рублей. Также в правительстве РФ было заявлено, что это не «проедание резервов», а дополнительные доходы страны: они появились благодаря тому, что отечественная экономика смогла выйти из пандемийного кризиса ускоренными темпами.

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