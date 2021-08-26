Пермь, 26 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Перми на скамье подсудимых окажутся двое предпринимателей. Их обвиняют в ограничении конкуренции, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сговор

По версии следствия, будучи учредителями и руководителями ряда юридических лиц — конкурентов, мужчины в 2016—2019 гг. вступили в преступный сговор с целью получить прибыль. В частности, они сговорились поддерживать цены на торгах по закупкам товаров и услуг для больниц города при обязательной осведомленности о будущих действиях друг друга, единой модели поведения и синхронности при проведении аукционов.

В результате таких действий предприниматели одержали победу в 29 аукционах и добились заключения муниципальных контрактов на сумму, превышающую 58 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Индустриальный районный суд Перми.