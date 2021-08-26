Челябинск, 26 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Челябинске отец утонувшего четырёхлетнего мальчика стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют оставление в опасности, сообщает областное управление СКР.

Вода

По данным следствия, 22 августа в Тракторозаводском районе города 35-летний гражданин разрешил ребёнку самому отправиться на водоём. При этом мужчина знал, что его сын не умеет плавать. В результате ребёнок утонул.

Следователи ведут сбор доказательств по этому делу. Расследование продолжается.