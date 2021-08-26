Дания, 26 августа, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Австрийский «Ред Булл Зальцбург» одержал победу над датским «Брондбю» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе австрийской команды голы забили нападающий Беньямин Шешко и полузащитник Бренден Ааронсон. У «Брондбю» отличился защитник Андреас Максё.

В первом матче, который проходил 17 августа, «Ред Булл Зальцбург» также победил со счётом 2:1.

Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния «Ред Булл Зальцбург» вышел в групповой этап Лиги чемпионов.