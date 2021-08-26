Уфа, 26 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Приветствие президента России Владимира Путина зачитали на церемонии открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уфе. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что торжественная церемония началась с парада участников соревнований в количестве около трех человек из 76 субъектов РФ.

Отмечается, что на открытии было зачитано приветствие президента России Владимира Путина.

«Приветствую вас в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) — 2021, собравшем в Уфе студентов средних и высших образовательных учреждений из разных регионов России. В дистанционном формате в соревнованиях будут также задействованы и многие другие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Столь представительный состав участников и впечатляющее число компетенций убедительно свидетельствуют о повышении в мире престижа рабочих специальностей, укреплении и популяризации идеалов и ценностей международного движения WorldSkills. Убеждён, что в напряжённой конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут в полной мере продемонстрировать своё мастерство и навыки, незаурядный творческий потенциал. Доказать, что способны качественно и оперативно решать сложные профессиональные задачи. И, конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии пообещал поощрить призёров WorldSkills Russia. Чемпионат проходит в Уфе с 25 по 29 августа.