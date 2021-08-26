Красноярск, 26 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Медведь вышел к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в ГУ МВД России по региону.

Дмитрий Тимонин ИА Красная Весна Медведь

Днём 25 августа в полицию сообщили о том, что по селу Белый Яр разгуливает медведь. На место выехали участковый уполномоченный полиции Тимур Корнаухов и госинспектор охотнадзора. Совместными усилиями они вернули медведя в лес.

Однако через несколько часов хищник явился на территорию сельской школы. Участковый попытался его отогнать его, но животное на звуковые сигналы не реагировало. Оно начало двигаться в сторону полицейского.

Чтобы обезвредить медведя, лейтенанту полиции пришлось применить табельное оружие. Жители населённого пункта в результате происшествия не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года медведя заметили в Анжеро-Судженском городском округе Кузбасса.

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