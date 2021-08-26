Загреб, 26 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Молдавский «Шериф» сыграл вничью с загребским «Динамо» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Загребе (Хорватия) завершилась со счётом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В первом матче, который проходил 17 августа, «Шериф» разгромил соперника со счётом 3:0.

Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния «Шериф» вышел в групповой этап Лиги чемпионов и стал первым клубом из Молдавии, который прошёл в эту стадию турнира.