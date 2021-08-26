Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. На Камчатке в посёлке Пионерский началось строительство 98-квартирного дома. Жильё в нём можно будет приобрести по льготной «дальневосточной ипотеке», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в краевом правительстве.

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«Дом будет оборудован, как мы считаем, по последнему слову техники, потому что застройщик учел все ошибки и замечания, которые накопил в процессе своей деятельности. Здание будет повышенной комфортности», — сказал министр строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев.

Строители уже разработали котлован, залили фундаментную плиту и приступили к возведению стен технического этажа. Дом рассчитан на высокую сейсмическую активность.

По расчётам стоимость одного квадратного метра жилых помещений в этом доме составит 83 тыс. рублей, а нежилых — 90 тыс. рублей.

На первом этаже нового дома 150 квадратных метров будут выделены для размещения администрации посёлка, которая сейчас располагается в аварийном здании.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми увеличат соцвыплату на строительство частных домов за счет пересмотра стоимости квадратного метра жилья.