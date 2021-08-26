Пенза, 26 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Пензе жилой фонд готов к отопительному сезону на 92,44%. Предварительные итоги подготовки к холодам обсудили в городской администрации.

Mil.ru Обслуживание труб теплоснабжения

В настоящее время внутридомовые системы проверены в 2373 домах из 2567. Полностью готовы к отопительному сезону школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Завершаются работы на нескольких объектах социальной сферы и медицинских учреждений. Продолжается ремонт инженерных сетей, подготовка центрального теплового пункта и источников теплоснабжения.

Ресурсоснабжающим компаниям поручено ускорить работы на своих объектах для своевременного завершения подготовки и обеспечения бесперебойной подачи тепла потребителям.

ИА REGNUM ранее сообщало, по поручению врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко муниципалитетам из регионального бюджета выделено 150 млн рублей на погашение образовавшейся за несколько предыдущих лет задолженности за энергоносители.

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