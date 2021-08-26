Владивосток, 26 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Приморье впервые сделали две операции по трансплантации почки на базе Приморской краевой клинической больницы №1. Регион стал вторым на Дальнем Востоке, где делают подобные операции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Yarregion.ru Операция

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Первая операция длилась несколько часов и успешно завершилась ранним утром 25 августа. И сразу же за ней последовала вторая.

«Состояние обоих пациентов стабильное. В ближайшие дни они будут находиться под наблюдением медиков. Обе операции были выполнены с использованием органов от посмертных доноров. Развитие трансплантационных программ очень важно для Дальнего Востока», — отметил главный врач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов.

В листе ожидания на подобные операции стоят более 30 человек. Всего же свыше 450 жителей Приморья трудоспособного возраста имеют хронические болезни почек, из них более 100 пациентов нуждаются в трансплантации.

Как сообщало ИА REGNUM, уникальную операцию провели врачи Волгоградского областного уронефрологического центра. Бригады хирургов-трансплантологов пересадили почку мужчине от его 70-летней матери.