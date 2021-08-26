Кемерово, 26 августа, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 26 августа, за прошедшие сутки выявлено 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 180 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 34, Новокузнецк — 29, Междуреченск — 19, Белово — 18, Прокопьевск — 15, Ленинск-Кузнецкий — 11, Таштагольский МР — десять, Анжеро-Судженск — восемь, Мыски — восемь, Яшкинский МО — шесть, Осинники — четыре, Беловский МР — три, Березовский — два, Калтан — два, Краснобродский — два, Юрга — два, Гурьевский МО — два, Кемеровский МО — два, Киселевск — один, Полысаево — один, Топкинский МО — один, Тайга — один, Яйский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 184 пациента выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявили 50 988 случаев заражения коронавирусом, 48 142 человека выздоровели, 1114 пациентов скончались.