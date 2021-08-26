Москва, 26 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Половина опрошенных родителей в России недовольны питанием своего ребёнка в школьной столовой. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого сервисом доставки «Самокат» и производителем продуктов питания ГК «ЭФКО».

Школьное питание

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Эксперты выяснили, что в ходе опроса большинство респондентов указывали на недостаток качества еды.

«Большинство (63%) хотят, чтобы оно (питание) стало более полезным и сбалансированным», — говорится в материалах исследования.

Родители отмечали, что хотели бы видеть в рационе детей больше фруктов (58%), овощей (54%), белковой пищи (46%) и орехов (26%).

При этом около половины респондентов (48%) сообщили, что питание в столовых должно нравиться ребенку. Другие 47% уверены, что еда может быть невкусной, но зато полезной.

Опрос проводился среди 1 417 родителей школьников Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы, Тюмени, Перми, Волгограда.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что российские прокуроры выявили почти 23 тыс. нарушений соблюдения законодательства при организации и обеспечении питания несовершеннолетних в школах и детсадах, а также организациях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.