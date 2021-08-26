Барнаул, 26 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Все образовательные организации Алтайского края готовы к учебному году. Об этом было заявлено накануне, 25 августа, в ходе заседания правительства региона. Подробности сообщает пресс-служба алтайского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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В этом году в школы региона пойдут почти 280 тысяч детей. Подавляющее большинство школьников (85%) будут учиться в первую смену. С учетом эпидобстановки, торжественные линейки организуют для учеников 1, 9 и 11 классов.

Еще 106 тысяч детей в крае — дошкольники.

«В Барнауле будут осуществлять образовательную деятельность 87 школ, где обучаются более 85 тысяч школьников. В их числе около 10 тысяч первоклассников. Также в краевой столице 154 детских сада, которые могут посещать 42 тысячи воспитанников, и 20 учреждений дополнительного образования. Все организации получили акты готовности к новому учебному году», — отметил глава Барнаула Вячеслав Франк.

По его словам, в 2021 году на подготовку образовательных организаций из муниципального бюджета выделили 163 миллиона рублей.

В условиях продолжающейся пандемии глава Алтайского края Виктор Томенко поручил особое внимание уделять мероприятиям противоэпидемического характера — соблюдению ограничительных мер, превентивным мерам — таким, как вакцинация сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 1 сентября 2021 года в Алтайском крае планирует начать работу 1081 общеобразовательная организация, в том числе 1074 государственных и муниципальных школы, две вечерних и пять негосударственных образовательных организаций.

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