Харьков, Украина, 26 августа, 2021, 07:31 — ИА Регнум. «Шахтёр» сыграл вничью с «Монако» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В первом тайме «Монако» забил два гола. Дубль оформил нападающий Виссам Бен-Йеддер на 18-й и 39-й минутах.

На 74-й минуте отличился полузащитник «Шахтёра» Марлос. Благодаря этому голу игра перешла в овертайм, поскольку первый матч завершился победой «Шахтёра» — 1:0.

На 114-й минуте защитник «Монако» Рубен Агилар срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, «Шахтёр» вышел в групповой этап Лиги чемпионов.