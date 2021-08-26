Новосибирск, 26 августа, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках форума «Технопром-2021» сообщил о создании комплексных решений по секвестированию углерода. Он уточнил, что Новосибирская область оказалась в числе пилотных регионов по созданию карбоновых ферм, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области «Технопром»

«Сегодня запустил свою работу климатический центр Новосибирского государственного университета. Мы в числе пилотных регионов по созданию карбоновых ферм, и для этого уже подобрали земельные участки в 20 тысяч гектаров, а вообще, видим возможность вовлечь в оборот около 100 тысяч гектаров», — рассказал Травников на пленарном заседании «Технологическая трансформация как основа для перехода к «Зелёной экономике».

Напомним, ранее министр науки и образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в министерстве находятся на рассмотрении заявки на создание 15 карбоновых полигонов в регионах РФ. А в феврале 2021 года Минобрнауки России запустило пилотный проект по созданию на территории регионов карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.