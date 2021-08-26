Токио, , 07:27 — REGNUM Японии выразила России протест в связи с намечающимися на острове Итуруп военными учениями. Об этом генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил 26 августа на пресс-конференции в Токио.

Кацунобу Като Цитата из видео на YouTube

По его словам, 21 августа Япония получила от российской стороны сообщение о проведении вблизи российского острова Итуруп, в водах, которые Япония считает своими, военных стрельб. Они должны пройти в два этапа — с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября.

Кацунобу Като «В ответ по дипломатическим каналам мы выразили протест в связи с тем, что проведение этих учений не соответствует позиции нашей страны и является неприемлемым».

Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что правительство Японии намерено неуклонно вести переговоры с Россией о заключении мирного договора «в соответствии с фундаментальным курсом на решение территориальной проблемы».

Напомним, что Япония регулярно выражает протест в связи с деятельностью России в южной части Курил, так как Токио пытается оспорить принадлежность российских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, зачастую называя их своими «северными территориями».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина в связи с рабочей поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп.

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