Тюмень, 26 августа, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Власти Тюменской области на борьбу с природными пожарами в 2021 году затратили 421 млн рублей. Об этом порталу 72.ru сообщили в региональном оперативном штабе.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

Из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров, их тушение и авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах было направлено 141,1 млн рублей. Плюс из резервного фонда правительства Тюменской области было выделено 280 млн рублей, отметили в штабе.

Напомним, на пресс-конференции 12 августа губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что предварительный ущерб от природных пожаров составил 160 млн рублей.