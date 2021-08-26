Москва, 26 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал за Алексеевским ставропигиальным женским монастырём права собственности на четыре здания в Москве, в которых размещаются кельи, звонница, трапезная, воскресная школа и мастерская. Право признано в силу приобретательной давности. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

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В споре речь шла о четырёх зданиях в Майском просеке, 5, два их которых общей площадью 464,2 кв. м и 190,5 кв. м (кельи и звонница). Истец в ходе дела отметил, что в границах земельного участка расположен храм святого Тихона, который находится в его безвозмездном пользовании на основании решения властей Москвы от 1992 года.

«В свою очередь, спорные здания используются истцом для обеспечения деятельности данного храма (г. Москва, Майский просек, д. 5 стр. 1), канонически относящегося к истцу», — отмечалось в материалах суда.

Судья Васильева удовлетворила иск полностью.

Напомним, спор слушался с января 2021 года. Ответчиком по нему выступал департамент городского имущества Москвы. При этом ещё в 2015 году судья признавала незаконным бездействие этого же ведомства по другому спору. Тогда в деле также фигурировало здание «Кельи».