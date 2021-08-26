Владивосток, 26 августа, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Суд во Владивостоке 25 августа заключил под стражу 29-летнего подозреваемого в убийстве 37-летней женщины в кооперативном гараже — 23 августа задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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В ходе следственных действий подозреваемый показал механизм совершенного преступления. Установлено, что с утра 22 августа и до раннего утра 23 августа злоумышленник пил с приятелем, после чего они отправились переночевать в кооперативный гараж, где обвиняемый занимался ремонтом автомашин.

Когда событыльник уснул, подозреваемый решил покататься на автомобиле вдоль гаражей, где встретил молодую женщину, закрывавшую ворота своего гаража. Дождавшись когда жертва зайдёт в гараж, обвиняемый напал на неё с ножом и совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера, после чего задушил женщину.

После убийства он на автомобиле убитой отправился кататься по городу. Затем обвиняемый встретился с другом и его сожительницей, после чего они втроем выпили и направились в бухту Патрокл. В районе улицы Луговой обвиняемого задержали сотрудники ДПС.

Расследование уголовного дела продолжается.

По информации соцсетей, погибшую женщину обнаружил в гараже супруг. Без матери остались двое малолетних детей. Приморцы требуют смертную казнь задержанному.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный по подозрению в убийстве тюменской школьницы является 40-летним уроженцем Сургута.