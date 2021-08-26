Биробиджан, 26 августа, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Подтопленную территорию Еврейской автономии осмотрел заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Он намерен провести личный приём жителей посёлка Ленинское, в котором от паводка пострадали шесть социальных объектов, написал 26 августа телеграм-канал «Новости ЕАО».

Дмитрий Зуйков Паводок

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Дмитрий Демешин проверил состояние гидротехнических сооружений у посёлка Ленинское и осмотрел подтопленные участки. По итогам осмотра и беседы с людьми заместитель генпрокурора РФ проведёт в Биробиджане рабочее совещание.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень реки Амур снижается на всех гидропостах в Еврейской автономии. Вода ушла из четырёх домов, остаются затопленными 93 строения, в которых живут 210 человек.