Новосибирск, 26 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Новосибирске на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Лаврентий Сорокин. Об этом сообщили в академическом молодёжном театре «Глобус».

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» Заслуженный артист России Лаврентий Сорокин

«Профессиональный путь Лаврентия Анатольевича — замечательный пример истинного служения высокому искусству. На протяжении долгих лет с именем Лаврентия Сорокина напрямую ассоциировали театральную культуру Новосибирска. Неповторимая индивидуальность, он никогда не вписывался в жёсткие рамки актёрского амплуа. Сорокин всегда был актером разнопланового дарования: блистал в комедиях и трагедиях, драме и мюзикле. Любимая роль, по его собственным словам, — Коляй Коляич в «Татарине маленьком» по пьесе Пояркова. Его любимое сценическое самочувствие случалось в ролях, которые можно объединить в категорию «умный шут», — рассказали в театре.

Напомним, Лаврентий Сорокин родился 3 ноября 1960 года. В 1986 году окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького и Норильском Заполярном театре драмы имени В. Маяковского. Летом 2006 года был приглашён в труппу Новосибирского государственного академического театра «Красный факел». В 2010 году пришёл в Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» и стал одним из самых востребованных артистов. Лаврентий Сорокин был доцентом кафедры «актер драматического театра» Новосибирского театрального института.

«О болезни Сорокина стало известно в 2014 году. Как тогда рассказал сам актёр, к врачу он обратился из-за слабости и приступов кашля. Сначала его лечили от туберкулеза, затем от бронхиолита. В итоге КТ показала, что у артиста — новообразование в правом легком размером с кулак, и он отправился на операцию в Берлин. Коллеги помогли собрать ему почти 600 тысяч рублей. Несмотря на болезнь, Сорокин продолжал выходить на сцену. В 2019 году новосибирские актеры перечислили ему свои гонорары», — пишут «НГС Новости».

О дате и месте прощания сообщат дополнительно.