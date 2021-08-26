Чита, 26 августа, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 63 038, причём 191 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 55 183 пациента (+203 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1290 человек (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 110 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за сутки), 38 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за сутки).

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