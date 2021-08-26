Абакан, 26 августа, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Абакане (Хакасия) за неделю с 16 по 23 августа подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в Красноярскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Бензин АИ-92 вырос в цене на 0,09 рубля (с 45,08 до 45,17 рубля за литр), АИ-95 — на 0,06 рубля (с 48,06 до 48,12 рубля за литр), АИ-98 — на 0,15 рубля (с 56,03 до 56,18 рубля за литр).

Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,11 рубля — с 51,44 до 51,55 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, в России средняя цена на литр бензина с 16 по 23 августа выросла на 15 копеек и достигла 49,01 рубля.

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