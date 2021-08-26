Ульяновск, 26 августа, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области запустили движение по левобережной развязке Президентского моста. Торжественная церемония состоялась при участии заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и главы региона Алексея Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru В Ульяновске запустили движение по левобережной развязке Президентского моста

Открывая новую транспортную развязку, Марат Хуснуллин напомнил, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, глава государства Владимир Путин принял решение увеличить средства на реализацию национального «Безопасные качественные дороги». В результате было построено на 8% больше дорог, чем планировалось.

«Дополнительные средства позволили ускорить финансирование строительства развязки, которую жители Заволжского района Ульяновска ждали много лет. Эти деньги, мобилизация этой работы и позиция Алексея Юрьевича, который как новый руководитель этот вопрос на высшем уровне активно поднимал, позволили построить объект намного быстрее», — заявил вице-премьер российского правительства.

Ulgov.ru Алексей Русских и Марат Хуснуллин

Строительство развязки протяжённостью 2,6 км шло в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Она обеспечивает съезд с Президентского моста в район Верхней Террасы. Построена не только новая дорога, но и путепроводы, устроены велосипедные и пешеходные дорожки.

Врио губернатора Ульяновской области подчеркнул, что данная развязка стала «логическим продолжением моста», возведённого 12 лет назад.

«Она позволит интегрировать мост в транспортную систему города, разделить транзитные и пассажирские потоки, снизить аварийность, что для нас тоже очень важно», — сказал Алексей Русских.

Кроме того, разработан новый пассажирский маршрут № 10, который свяжет левую и правую части города. Автобусы будут отправляться от проспекта Дружбы народов, проезжать через клиническую больницу, ЗАГС, перинатальный центр, Дом детства и парк 40-летия ВЛКСМ.

Ulgov.ru Движение левобережной развязке Президентского моста

Власти также отмечают, что для безопасности пешеходов в 2021 году на Димитровградском шоссе построят надземный пешеходный переход.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорожное строительство из федерального бюджета направлено 800 млн рублей, общая стоимость работ оценивалась почти в 2 млрд рублей.

Напомним, первая очередь Президентского моста через Волгу была открыта в 2009 году. Длина самого моста превышает 5,8 тыс. метров, мостового перехода — 12,9 тыс. метров.