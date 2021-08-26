Медногорск, Оренбургская область, 26 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области задержан мужчина, который совершил поджог автомобиля бывшей супруги, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Последствия поджога

По данным ведомства, 35-летний мужчина пояснил, что употребил алкоголь и отправился к бывшей жене с целью помириться и возобновить отношения. Между бывшими супругами произошла ссора, после которой горожанин поджег коробок спичек и бросил его в салон автомобиля, стоявшего возле дома. Машина полностью уничтожена.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.