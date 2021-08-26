Москва, 26 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале обнародовал данные о резком снижении количества тяжелых случаев и смертей от COVID-19 благодаря массовой вакцинации.

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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Напомнив, что четвёртая волна пандемии SARS-CoV-2 уже накатилась на Европу и Америку, тогда как в России наблюдается ещё только начало спада третьей, он пояснил:

«Интерес ситуации в том, что мы можем наблюдать, как меняется поведение коронавируса при распространении среди населения стран, достаточно плотно привитых против COVID-19. Скорость распространения практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами. Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5%-5%. (В период между волнами этот процент где-то 0,5−1%).

В полностью привитом Израиле он 5,8%, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения — 13,8%. (У нас, в России, спад и процент положительных тестов 4,6% и продолжает снижаться). Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет.

Но есть и хорошие новости четвертой волны. Индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надежно. Процент смертности в странах четвертой с высоким уровнем вакцинации очень низок. На порядки ниже, чем было.

Вот пример — в Великобритании на 30 тыс. заболевших в день — 100 умерших, в Израиле на 7 тыс. заболевших умерло 25. Во Франции на 24 тыс. — 120. А вот у нас за те же дни заболело в день 19 тыс., а умерло 760.

Напомню, что в первые волны COVID-19 смертность от него в России была на порядки ниже, чем в Европе и США. Это отражало, в частности, и бОльшую готовность нашей медицины к массовым поступлениям больных. Новых эффективных лекарств для лечения коронавирусной инфекции пока так и не появилось.

Так что успехи в резком снижении количества тяжелых случаев и смертей — полностью благодаря массовой вакцинации. И тут, как мы ясно видим по тем же цифрам, мы явно отстаём. Дело за ними всеми. Тут уже не столько «один за всех и все за одного», сколько «каждый за себя».

Как мы видим, индивидуальную защиту вакцина даёт высокую. Напомню, что коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус «вязнет» в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом — не прокатило!».

Как сообщало ИА REGNUM, в мире по состоянию на 25 августа 2021 года выявлено 213 175 259 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 624 064 случая.