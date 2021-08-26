Улан-Удэ, 26 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. На площади Революции в центре столицы Бурятии Улан-Удэ растёт конопля. Фотография с подписью «какое интересное озеленение в центре города» появилось в паблике «Весь Улан-Удэ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы паблика «Весь Улан-Удэ» в инстаграме В центре Улан-Удэ выросла конопля

На фото видно, что наркосодержащее растение выросло среди прочих сорняков на клумбе. Добавим, что в настоящее время площадь огорожена из-за реконструкции.

Между тем, в республике в настоящее время работают над культивацией безнаркотической конопли. По мнению инициаторов, выращивание этого растения открывает для Бурятии большие перспективы и даёт возможность привлечь федеральных инвесторов.

Однако, как сообщало ИА REGNUM, первый проект завершился неудачей — весь урожай погиб. Как выяснилось, никаких практических пособий в этом направлении нет, поэтому аграрии не понимали, как нужно обрабатывать землю, когда и как сеять и так далее.

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