Кабул, 26 августа 2021, 07:09 — REGNUM Въезд в аэропорт афганской столицы Кабула через контрольно-пропускные пункты в настоящее время закрыт, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Кабул. Афганистан
Кабул. Афганистан
(сс) Joe Burger

По их данным, представителей американских властей, оказавшихся на территории Афганистана, начали вывозить в специальные пункты сбора в Кабуле, чтобы затем организовать эвакуацию. Это объясняется тем, что через КПП в аэропорт Кабула в настоящее время не попасть из-за хаоса на подходах к воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в Афганистане призвало американских граждан не приезжать в аэропорт Кабула из-за угроз безопасности. Также всех граждан Соединенных Штатов, оказавшихся вблизи воздушной гавани афганской столицы, попросили немедленно покинуть это место.

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