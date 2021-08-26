Кабул, 26 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Въезд в аэропорт афганской столицы Кабула через контрольно-пропускные пункты в настоящее время закрыт, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

По их данным, представителей американских властей, оказавшихся на территории Афганистана, начали вывозить в специальные пункты сбора в Кабуле, чтобы затем организовать эвакуацию. Это объясняется тем, что через КПП в аэропорт Кабула в настоящее время не попасть из-за хаоса на подходах к воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в Афганистане призвало американских граждан не приезжать в аэропорт Кабула из-за угроз безопасности. Также всех граждан Соединенных Штатов, оказавшихся вблизи воздушной гавани афганской столицы, попросили немедленно покинуть это место.