Оренбург, , 07:05 — REGNUM В Оренбурге в отставку подала начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Дина Байгелова. Вице-мэр Сергей Салмин, который сейчас исполняет обязанности главы города, подписал заявление, сообщает пресс-служба администрации.

Отставка Farabi Mahmud

Байгелова увольняется с формулировкой «по собственному желанию». Трудовой договор с чиновницей будет расторгнут 31 августа.

В период своей работы Байгелова неоднократно привлекалась к административной ответственности. Об этом информировала прокуратура. В частности, ведомство сообщало о нарушении норм законодательства о закупках, а также действиях, приведших у удорожанию ремонта трех дорог на 19 млн рублей.

Читайте также: Из-за действий чиновницы Оренбурга ремонт дорог подорожал на 19 млн рублей

Добавим, Дина Байгелова была назначена на должность главы муниципального УСДХ в конце февраля 2020 года. Ранее она была главным архитектором Кваркенского района.

Стоит отметить, что должность руководителя муниципального управления строительства и дорожного хозяйства становится вакантной в то время, когда в городе еще идет полным ходом ремонт дорог. Только в начале августа в Оренбурге начали капитально ремонтировать две активных магистрали одновременно — ул. Постникова и ул. Володарского.