Джакарта, 26 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство.

Martin Luff Последствия землетрясения

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 44 километрах к северо-западу от округа Тоджо-Уна-Уна в провинции Центральная Сулавеси. Глубина залегания очага сейсмособытия составила десять километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. По предварительным данным, пострадавших не было.