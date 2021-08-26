Абакан, 26 августа, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Еженедельный мониторинг показал, что в Хакасии снизились цены на так называемый «борщевой набор».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Зажарка для борща

Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в Красноярскстате, картофель в республике за неделю подешевел на 9,15% (на 5,17 рубля) — до 51,32 рубля за килограмм (средняя цена на 23 августа). Морковь стала дешевле на 7,94% (на 5,88 рубля; 68,13 рубля за килограмм), свёкла — на 6,66% (на 4,66 рубля; 65,33 рубля за килограмм).

В то же время в Хакасии наиболее подорожали за неделю пшено (на 1,12%), водка (на 0,37%) и жирный творог (на 0,34%).

Как сообщало ИА REGNUM, «борщевой набор» также упал в цене в Красноярском крае.

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