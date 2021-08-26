Иркутск, 26 августа, 2021, 07:02 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 26 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4483 человека, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 96 182 человека (+401 за минувшие сутки). Госпитализированы 2381 (-86 за минувшие сутки).

Выздоровел 81 711 пациент (+471 за минувшие сутки).

Ещё 416 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за минувшие сутки).

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