Кызыл, 26 августа, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанут трое местных жителей 16−18 лет по обвинению в убийстве и разбое. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в момент совершения преступления все обвиняемые были несовершеннолетними.

Молоток

По данным следствия, первого августа 2020 года они договорились ограбить односельчанина и проникли в его дом. При этом самый младший обвиняемый остался сторожить у двери дома.

«Двое других — в доме поочередно нанесли заранее приготовленными молотками множественные удары по голове и телу потерпевшего, совместными действиями причинив ему тяжкие, не совместимые с жизнью телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

Забрав деньги и имущество убитого на сумму в 31,8 тыс. рублей молодые люди сбежали.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — «убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «разбой». К настоящему времени расследование завершено, документы направлены в суд.

Читайте также: В Туве беременную женщину избили топором и ножницами