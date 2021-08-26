Вашингтон, 26 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе состоявшейся 25 августа в Вашингтоне встречи обсудили пути решения проблем безопасности в Ближневосточном регионе. Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

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пресс-служба Пентагона «Сегодня в Вашингтоне министр обороны Ллойд Остин встретился с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом, чтобы подтвердить свою приверженность стратегическому партнёрству и совместному решению проблем региональной безопасности».

В числе широкого спектра угроз, обсуждённых сторонами — развитие ядерной программы Ирана, терроризм и морская агрессия.

Параллельно прошла встреча гендиректора израильского оборонного ведомства Амира Эшеля с первым заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс, которая подтвердила готовность США помочь Израилю в восстановлении системы ПВО «Железный купол».

Напомним, на 26 августа запланирована встреча Беннета с президентом США Джо Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о намерении создать ближневосточную коалицию с участием арабских стран для противостояния Ирану.