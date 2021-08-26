Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение распространило утром 26 августа Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Ветер

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Как ожидается, сегодня в период с 11 до 14 часов произойдет усиление восточного ветра скоростью до 12−16 м/с. Высота волн в Финском заливе составит 0,8−1,3 метра.

По данным петербургского гидрометцентра, в четверг, 26 августа, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный. Температура воздуха днем +15…+17 градусов. В пятницу, 27 августа, потеплеет на два градуса.