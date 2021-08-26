Благовещенск, 26 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Паводок, пришедший в Амурскую область в августе, повредил 175 домов. 99 из них требуется капитальный ремонт, 76 — полностью непригодны для проживания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства Амурской области.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Власти надеются, что количество подтопленных домов перестанет расти, и обследование пострадавшего от паводка жилья будет завершено в течение недели. Три жителя региона, чьи дома восстановлению не подлежат, уже приняли решение строить новое жильё и подали заявления на получение земельных участков в селе Новотроицкое. Всего в этом населённом пункте подготовлено 85 новых мест для строительства домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье землю получат те, кому будут одобрены компенсации в связи с непригодностью их жилых домов для проживания после наводнения. Повреждённое жильё будет отчуждаться в муниципальную собственность.