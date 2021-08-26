Чебоксары, 26 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Чувашии с 1 октября закупки для нужд муниципальных образований начнут проводиться централизованно. Данное постановление поддержано на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Государственными и муниципальными закупками будет заниматься казённое учреждения «Региональный центр закупок Чувашской Республики», созданное в мае 2021 года. Он будет определять поставщиков по всем способам закупок вне зависимости от начальной цены контракта.

Глава тарифной службы Надежда Колебанова пояснила, что в сентябре будут подписаны соглашения с муниципальными образованиями, а в октябре постановление вступит в силу.

Власти ссылаются на то, что это позволит не только повысить бюджетную эффективность, но и в 3,5 раза снизить риски и жалобы на муниципальных заказчиков. В настоящее время 5,5% закупок оспариваются, из них 54% жалоб впоследствии признаются обоснованными.

По данным властей, в 2020—2022 годы для государственных нужд объём закупок составит около 48 млрд рублей, для муниципальных нужд — 45 млрд рублей. В 2020 года эффективность муниципальных закупок составила 6% от начальной цены контрактов, государственных — 9,1%.

Глава Чувашии Олег Николаев отмечает, что централизация муниципальных закупок позволит повысить эффективность до 9%, что приведёт к ежегодной экономии в 3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, система государственного управления Чувашии совершенствуется за счёт централизации учреждений и перехода в новый формат работы. Это коснулось, в частности, системы закупок и работы МФЦ, проектирования объектов капитального строительства, подходов к бухгалтерскому учёту и аудиту в муниципалитетах.

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